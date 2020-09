Da Azzolina a Zangrillo, torna “Fratelli di Crozza”

Maurizio Crozza torna con ‘Fratelli di Crozza’ dal 18 settembre in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay, dopo il record di ascolti registrato durante l’ultima stagione (con punte di 6,4% di share e oltre 1,4 milioni di telespettatori). Ancora da svelare quali nuove ‘maschere’ si aggiungeranno in questa edizione al repertorio di Crozza che nelle scorse settimane ha anticipato però fra i nuovi personaggi il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, alle prese con la ripartenza della scuola, il team manager di Ferrari Mattia Binotto, alla ricerca della cause delle prestazioni non all’altezza delle macchine, e il professore Alberto Zangrillo, “circondato da amici” al San Raffaele di Milano.

Adnkronos