Ascolti Tv 17 settembre 2020, Amendola sulla strada di Montalbano

Ascolti Tv giovedì 17 settembre 2020. Su Rai1 la fiction Nero a Metà 2 con Claudio Amendola è stata vista da una media oltre 4 milioni e 223 mila spettatori pari al 21,1% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario? registra 1.867.000 spettatori e il 10,9%. Su Rai2 Un’Estate in Provenza il 5,6%. Su Italia 1 Chicago Med 5,8%. Su Rai3 Gotti Il Primo Padrino 4,3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 971.000 spettatori con il 6,2%.



Su La7 PiazzaPulita 869.000 spettatori e il 4,6%. Su Sky Uno la prima puntata di X Factor registra il 3,1% di share con 824 mila spettatori complessivi. Su Tv8 Ex 2,3%, sul Nove Gino cerca Chef 1,5%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 762.000 spettatori con il 9,1% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.469.000 spettatori con il 19,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.284.000 (14%). Su Rai2 Tg2 Post 3,5% con 832.000 spettatori. Su Rai3 Un Posto al Sole 1.615.000 e 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia 1.293.000 (5,8%) nella prima parte e 1.363.000 (5,8%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.489.000 (6,4%). Su Tv8 Guess my Age 2,2%, sul Nove Deal with It Stai al gioco 2,2%. Nel Preserale Reazione a Catena 4.223.000 spettatori (25,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.663.000 con il 17% di share. Ascolti Gf Vip: a mezzogiorno su Italia 1 share 6,6% e 882.000 spettatori; nel pomeriggio su Canale 5 il 17,2% e 1.837.000. Uomini e Donne al 21% con 2.561.000 spettatori di media.



