Uomini e Donne, David e Cristina vengono allontanati dallo studio

L’ex coppia di Temptation Island viene accompagnata fuori da Gianni Sperti.

Scontro infuocato nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Protagonisti David Scarantino e Cristina Incorvaia che si sono accomodati al centro dello studio per raccontare quello che è successo dopo il confronto finale avvenuto a Temptation Island.

Entrambi i ragazzi sono apparsi subito nervosi e non si sono salutati. Cristina ha continuato a ribadire che David si mostra per quello che non è, mostrandosi una persona sensibile ed empatica quando invece è solo un uomo bugiardo. L’ex cavaliere, dal canto suo, ha accusato la Incorvaia di averlo usato al reality di Temptation in quanto lei, da sempre, è interessata alla televisione. Nella discussione è intervento anche l’ex tentatore Sammy che ha dichiarato di averli sempre visti incompatibili e di non essere affatto sorpreso della loro rottura.

Molte parti dello scontro sono state tagliate e i gravi epiteti di David rivolti a Cristina (“pezzente”, “zingara”, “maledetta”), non sono stati mandati in onda. Maria De Filippi ha inviato più volte l’ex cavaliere a calmarsi e ha invitato entrambi ad uscire dallo studio. David e Cristina, hanno continuato a discutere e la conduttrice ha chiesto quindi a Gianni di accompagnarli fuori.

di Anita Nurzia, Coming Soon