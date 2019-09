Teatro, al Manzoni di Roma arriva “Amore mio aiutami” con Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi

Brillante inizio di stagione teatrale al Manzoni di Roma con la commedia ‘Amore mio aiutami’, in scena dal 26 settembre al 20 ottobre con Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi ad interpretare i ruoli che furono della celebre coppia Alberto Sordi e Monica Vitti nel popolare film omonimo del 1969. Lo spettacolo, tratto dalla sceneggiatura di Rodolfo Sonego, rappresenta la vicenda grottesca e divertente, ma potenzialmente reale, di Giovanni e Raffaella una coppia affiatata, la cui relazione va in crisi quando lei si innamora del giovane Valerio. Confidando nella comprensione del marito, che si vanta di essere moderno e razionale, Raffaella chiede il suo aiuto per chiarire i suoi sentimenti. Giovanni, perdutamente innamorato della moglie, decide di mostrare comprensione ma intanto si adopera per impedire che la moglie cada nelle braccia del nuovo venuto. Tra continui allontanamenti e riavvicinamenti, marito e moglie seguiranno un percorso denso di sorprese ed equivoci tragicomici. E’ una strana storia, basata sull’ostinata e non sempre giusta ricerca della verità a tutti i costi, sulla volontà di una coppia di farsi vedere moderna senza avere la cultura e il distacco necessari affinché questo accada. A completare il cast Loredana Giordano, Roberto D’Alessandro e Antonio Friello.