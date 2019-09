Stasera torna, su Rai3, “Chi l’ha visto?”

A “Chi l’ha visto?” (stasera, 21.20, Rai3) parla Angela Lucanto, protagonista della storia vera a cui si ispira la fiction con Sabrina Ferilli “L’amore strappato”: “mi hanno tolto ai miei genitori. Mio padre, accusato di violenze, è finito in carcere, innocente. Poi è stato assolto, ma io sono stata data comunque in affidamento e non sono potuta più tornare dalla mia famiglia”. Federica Sciarelli prosegue l’inchiesta su Bibbiano con nuovi documenti inediti e altre testimonianze su come riuscivano a strappare i bambini alle loro famiglie.

Nella puntata, anche il giallo della morte di Annamaria, ex miss Campania, volata giù dal terzo piano della casa in Calabria dove era in vacanza col marito e altre coppie di amici. I genitori della giovane mamma sordomuta non credono al suicidio.