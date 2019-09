Kate Middleton incinta del quarto figlio? Caprarica: “Gravidanza riparatrice o…”

Kate Middleton di nuovo incinta? La figlia Charlotte si sarebbe lasciato scappare lo scoop, spunta un fattore “decisivo”…

“Mamma aspetta un’altra bambina”, queste sono le parole che una delle insegnanti della scuola ha sentito pronunciare alla piccola principessa Charlotte. Questo indizio si unirebbe ad altri indizi a cominciare dall’acconciatura nuova della futura Regina (sembra che spesso il look sia legato ad una sua possibile gravidanza) e finendo ad un pancino sospetto.

Oggi si parla della possibile notizia anche a Mattino5 dove proprio il famoso corrispondente dalla casa reale, Antonio Caprarica commenta la questione: “Kate è sempre segnata da nausee mattutine e sarebbe in linea con nonna Elisabetta. Quello che c’è da dire è che ci sono dei segnali, intanto potrebbe essere il figlio della riappacificazione visto che tra i due c’era stato un momento di freddezza, dopo queste faccende, di solito, c’è spesso una gravidanza”. Sarà davvero una gravidanza riparatrice dopo quello che si è detto e vociferato nelle scorse settimane? Il presunto tradimento di William ai danni di Kate ha portato ad un’altra gravidanza? (Hedda Hopper).

La rivelazione di Charlotte

Da Buckingham Palace e dintorni conferme non ne sono arrivate e per adesso è meglio restare nel campo delle indiscrezioni: certo è che questa volta la fonte è di quelle prestigiose e a rivelare forse che la duchessa Kate Middleton è incinta del suo quarto figlio, indicando pure il sesso del nascituro, è stata nientemeno che sua figlia Charlotte. Infatti la principessina si sarebbe lasciata scappare a scuola, alla presenza delle sue piccole compagne ma soprattutto delle maestre, una delle quali non ha resistito alla tentazione di parlarne ai tabloid britannici, una frase molto chiara. “Mamma aspetta un’altra bambina” avrebbe detto la figlia di William e Kate, anticipando pure che a casa loro si prospetta un nuovo fiocco rosa.

E come era prevedibile, prima ancora che arrivino conferme o smentite in tal senso dalla Famiglia Reale, ecco che è partito già il toto-nomi, l’analisi alla moviola delle movenze di Kate, dei suoi abiti e di tutti quei segnali che dovrebbero lasciare capire che è in stato interessante… (agg. di R. G. Flore)

IL “SEGNALE” DELLA NUOVA ACCONCIATURA…

Non si placano le indiscrezioni su Kate Middleton e il principe William: secondo le ultime voci, la duchessa sarebbe nuovamente incinta. E il Daily Express evidenzia un particolare interessante: Kate ha sfoggiato recentemente una nuova pettinatura, capelli più corti con riflessi più chiari rispetto alla solita tonalità. Coloro che seguono da vicino la consorte di William hanno sottolineato che Kate è solita esibire una acconciatura nuova nelle prime fasi della sua gravidanza, mossa per attirare l’attenzione da «un fiorente pancione».

Il tabloid britannico ricorda inoltre che prima di annunciare di essere incinta del piccolo Louis, Kate sfoggiò un taglio di capelli molto più corto. Un taglio simile a quello intravisto nelle prime fasi della gravidanza del piccolo George. E sui social si è acceso il dibattito: in molti affermano che il nuovo look sia legato alla volontà di attirare l’attenzione sulla testa e non sulla pancia… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

NUOVI RUMORS SU KATE MIDDLETON

Kate Middleton è di nuovo incinta? La duchessa di Cambridge, moglie del principe William, sarebbe in attesa del quarto figlio. Manca ancora l’ufficialità ma il gossip sta impazzendo in queste ultime ore in quel di Londra, con i numerosi tabloid britannici che si stanno già scatenando con l’obiettivo di raccogliere conferme più certe.

Fatto sta che a far letteralmente esplodere il tam tam mediatico sarebbe stata questa volta una persona di famiglia, ovvero, la piccola Charlotte, figlia di Kate e William, che ha iniziato la scuola proprio in questi giorni. Parlando con alcuni suoi amichetti di scuola, si sarebbe lasciata sfuggire, in maniera molto ingenua e senza alcuna “malignità”, che la mamma sarebbe nuovamente incinta. “Mummy is having another girl”, le parole della principessina ai compagni, che tradotto significa “Mamma aspetta un’altra bambina”. Dopo i due figli George e Louis, e appunto Charlotte, un’altra bambina sarebbe in arrivo fra i reali, e che andrebbe così ad allargare una famiglia già numerosa.

KATE MIDDLETON È DI NUOVO INCINTA?

A catturare le parole della principessa Charlotte sarebbe stata la maestra della stessa bimba, che è riuscita appunto a captare la conversazione: subito dopo, stando alle indiscrezioni circolanti sul web, la donna sarebbe corsa dai tabloid per spifferare la notizia, ma non “a gratis”, bensì vendendola a peso d’oro.

Dopo che la notizia è stata ritenuta affidabile, vista la fonte, numerosi quotidiani britannici hanno deciso di pubblicare lo scoop, una news sensazionale tenendo conto di quanto interesse vi sia in Inghilterra nei confronti della Regina, nonché di Kate e William, una delle coppie reali più amate di sempre. Manca comunque la notizia ufficiale anche perché la bella Middleton nella sua ultima uscita, come sottolinea l’edizione online di Oggi, non sembrava affatto in dolce attesa, a meno che la stessa non nascondesse bene la gravidanza. Che la piccola Charlotte abbia “trollato” tutti?

di Davide Giancristofaro Alberti, ilsussidiario.net