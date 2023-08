RAI 3 “O ANCHE NO estate”: giudicare l’accessibilità dei ristoranti

“O Anche No- La disabilità non va in vacanza!” è un viaggio tra le realtà accessibili e inclusive del nostro Paese: arte, cultura, turismo, passioni e vita quotidiana. Il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, in onda su RAI 3, è arrivato alla decima puntata che va in onda domenica 20 agosto a partire dalle 11.10 ed in replica alle 0.35 della notte tra lunedì 21 e martedì 22.

Paola Severini Melograni dialoga con Ugo Bressanello, fondatore della Fondazione Domus De Luna, una realtà sarda che accoglie e fornisce possibilità positive alle persone fragili che vivono un disagio. Con l’appoggio di un grande psicoterapeuta, il professor Luigi Cancrini, Domus De Luna è un ponte tra un prima difficile e un dopo diverso.

O ANCHE NO poi va alla riserva naturale di Monterano, nell’area del vulcano Sabatino (Lazio), con FederTrek e il suo progetto inclusivo di trekking in tutta Italia: la natura è senza barriere e il cammino viene valorizzato in tutte le sue forme, anche e soprattutto in joelette!

Mario Acampa è a Genova con la fondazione Tender to Nave Italia. La cultura del mare è al servizio del sociale con l’obiettivo di cambiare rotta! I ragazzi con disabilità sviluppano le loro risorse personali e lavorative accompagnando le attività navali della Marina sul brigantino più grande del mondo.

A Porto Santo Stefano, sull’Argentario, O Anche No scopre i ragazzi di DDI Italy, un’associazione internazionale di attività subacquea organizzata per i ragazzi con disabilità che vogliono scoprire il mare e aumentare autonomia, coraggio e rispetto per l’ambiente marino.

Inoltre, la quarta parte del viaggio di Pablo e anche le consuete interessanti e varie rubriche di O Anche No Estate:

L’ ospitalità accessibile in pillole. Ce la racconta Roberto Vitali

Le pagelle di Edoardo Raspelli. Da 1 a 10 quanto è accessibile il vostro ristorante?

Buone notizie secondo Anna e la sua estate con papà Guido Marangoni

Infine, la musica dei Ladri di Carrozzelle e i disegni di Stefano Disegni.

O Anche No è un format di Paola Severini Melograni, regia di Gabriele Mammarella, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.

IL RITORNO IN RAI

DI EDOARDO RASPELLI

Per Edoardo Raspelli (per 614 puntate a Melaverde su Canale 5, ed ancora oggi in replica alle 11 della domenica) si tratta di un ritorno in RAI. Vi aveva cominciato nel 1984, a 35 anni, come consulente del talk show consumeristico ”Che fai, mangi?” su RAI 2 (con Anna Bartolini e Carla Urban, poi sostituita da Enza Sampò, curatore Giovanni Minoli). Poi ha condotto, sempre su RAI 2, con Carla Urban, il programma di educazione alimentare” Star bene a tavola”, ideato da Nichi Stefi.

Ha collaborato anche a RAI 3, a “Il Buongiorno di RAI Radio 2” di Leda Zaccagnini, alla rubrica EAT PARADE del TG2 (conduttore Bruno Gambacorta, direttore Clemente Mimun).

Nel 1990-1991 è stato tra i conduttori di Piacere RAI 1 con Simona Marchini, Piero Badaloni, Toto Cutugno e Staffan de Mistura.

Nel 1999 ha partecipato, in prima serata, alla domenica, su RAI 2, al programma FENOMENI con Piero Chiambretti, Aldo Busi, Giampiero Mughini, Victoria Silvested, curatore Carlo Freccero.