Nunzia De Girolamo sviene, paura a “Estate in Diretta”

Paura per Nunzia De Girolamo, che è svenuta poco prima dell’inizio de “Estate in Diretta”, il contenitore pomeridiano che conduce insieme a Gianluca Semprini. La presentatrice si è sentita male dietro le quinte ed è stata soccorsa dagli autori. Ha quindi inaugurato la puntata seduta, spiegando al pubblico: “Siamo sulle poltroncine perché non sono stata bene, sono svenuta”.

“Non sono stata bene, sono svenuta” La De Girolamo, insieme al collega Semprini, ha condotto la puntata seduta per precauzione. Il pubblico era abituato a vederli in piedi, così la conduttrice ha subito tranquillizzato tutti: “Siamo qui perché realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comodi… non si sa mai. Devo dire che sei stato molto tenero”.

“Ci hanno portato una medicina” “Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo”, ha continuato. Anche Semprini ha cercato di sdrammatizzare l’incidente, commentando ironico: “Come si sta bene su queste poltroncine. Eravamo stanchi dopo ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche in questi giorni”.

La versione estiva del contenitore Nei mesi estivi la coppia ha preso il posto di Alberto Matano, volto di “Estate in Diretta”. “Ora con Estate in diretta cercherò di indagare sui disagi cercando però di regalare anche un sorriso nella seconda parte del programma. Spero che ci siano meno casi possibili di cronaca nera. Seguiremo la strada tracciata da Alberto Matano che ha fatto una stagione straordinaria”, aveva dichiarato la De Girolamo a “Superguida Tv”.