Nozze bollenti, le vip d’estate vanno tutte in bianco

I vip scelgono la stagione calda per sposarsi, guarda quanti fiori d’arancio sono sbocciati con l’estate. Tra giugno e luglio hanno detto sì Annalisa, Alessandra Mastronardi, Alena Seredova, Leonardo Spinazzola, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, Luca Parmitano, il fratello di Mario Balotelli e Fabio Fulco. E poi via tutti per la luna di miele…

Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati in segreto ad Assisi, stessa location scelta per Leonardo Spinazzola che ha detto sì a Miriam Sette. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per le loro nozze hanno preferito la chiesa che fece da sfondo a quelle tra Francesco Totti e Ilary Blasi, mentre Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno optato per la Sicilia, proprio come l’astronauta Luca Parmitano.

Anche Enock Barwuah ha coronato il suo sogno d’amore con Giorgia Migliorati e il fratello Mario Balotelli ha fatto il testimone tra tanti ospiti dell’ex GFVip. Fabio Fulco per il sì blindatissimo in chiesa con Veronica Papa ha scelto la Costiera Amalfitana. Alessandra Mastronardi si è sposata ad Anacapri, l’attrice ha detto sì al suo Gianpaolo Sannino dopo una festa pre-wedding indimenticabile.