Diletta Leotta è diventata mamma: “Benvenuta Aria, rinasco con te”

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori. La conduttrice di Dazn e il calciatore, portiere del Newcastle, hanno annunciato sui social la nascita della piccola Aria, primogenita della coppia. Nelle immagini si vede Leotta tenere in braccio la piccola, accanto al compagno. “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria – ha scritto la Leotta -. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”.

er Diletta Leotta un compleanno che non dimenticherà più, con il regalo più bello. L’arrivo della piccola Aria era atteso e ora la gioia è di quelle immense: la bimba è nata all’Ospedale San Raffaele alle 8:47 di mercoledì. La conduttrice e il calciatore hanno postato due immagini, in una delle quali Karius tiene in mano una torta al cioccolato con una candelina, per un dolce benvenuto alla loro bimba e un augurio di compleanno alla sua compagna. Doppia festa insomma.

Sotto al post sono arrivati subito i messaggi di felicitazioni dei fan di Diletta ma anche degli amici vip. Chiara Ferragni ha scritto “congratulazioni baby”, seguito da tre cuori, mentre un’emoticon con la lacrimuccia e la scritta “amore” è il messaggio di Elodie. Benvenuta ad Aria da parte di Elettra Lamborghini, mentre Federica Pellegrini, che ha annunciato da poco la propria gravidanza, non ha parole ma solo due emoticon a tutto cuore. E poi ancora Paola Turci che si congratula.