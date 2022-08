Ultimo riappare sui social dopo diverse settimane: “Si vive meglio senza il cellulare”

Dopo la fine del tour negli stadi, il cantautore romano si è concesso un periodo di riposo, staccando la spina anche dallo smartphone

Ultimo, sparito dai social network per diverse settimane, è finalmente riapparso. Dopo il tour negli stadi, il cantautore romano si è concesso un periodo di riposo e di vacanza, staccando la spina anche dallo smartphone. A distanza di un mese dal 17 luglio, giorno del concerto al Circo Massimo di Roma, ha, però, voluto ricordare l’evento che ha coinvolto 70mila persone, pubblicando una storia su Instagram. Questo deve aver scatenato la curiosità dei fan, evidentemente preoccupati per il loro beniamino. Ultimo ha, quindi, spiegato il perché non si è palesato molto sui social nell’ultimo periodo.

“Sto bene – si legge nella storia-. Sono venti giorni che non faccio una storia mica due anni. Avete presente l’uso giornaliero del telefono? Dove ti dice quanto lo usi? Devo portarlo a 20/30 minuti al giorno”. Il cantante ha, quindi, volontariamente deciso di allontanarsi dalla smartphone per godersi appieno i giorni di vacanza con gli amici, la famiglia e la fidanzata Jacqueline Luca Di Giacomo. E’ volato prima a Ibiza e poi a Formentera, dove è stato visto divertirsi e godersi le gite in barca.



Sempre sui social, Ultimo ha poi aggiunto: “Non voglio fare il figo, quello che vuole vivere senza telefono ma è un dato di fatto… senza questi cosi si vive meglio. Staccate! Noi comunque ci sentiamo presto”. Ultimo, che non ha mai particolarmente utilizzato i social per raccontare la propria vita privata, ha voluto lanciare un messaggio ai fan sull’utilizzo sconsiderato del telefono, ma anche lasciare intendere che a breve ci saranno delle novità, probabilmente per quanto riguarda la sua musica.

L’unica certezza al momento è il tour del 2023, annunciato durante la seconda data allo stadio San Siro e ultima tappa di quest’anno. Le date previste, ad oggi, sono quattro: due allo stadio Olimpico di Roma (il 7 e l’8 luglio 2023) e due al Meazza di Milano (il 17 e 18 luglio 2023). I numeri sono già da record. Ad appena sei ore dalla messa in vendita dei biglietti erano già stati venduti oltre 100mila tagliandi. Questo non ha potuto che far felice il cantante che, di fronte alla straordinaria notizia, non aveva potuto fare a meno di pubblicare un post di ringraziamento ai fan. “Vorrei vedervi tutti domani”, aveva scritto.