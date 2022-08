Francesco Totti al mare studia le prossime mosse con Noemi Bocchi

A Sabaudia, serio e pensieroso, Francesco Totti passa le giornate coi figli. La sua nuova fiamma invece sfoggia curve strepitose in bikini

Mentre Ilary Blasi si gode un’estate post-separazione da giramondo, Francesco Totti si tiene in disparte e studia con attenzione le prossime mosse. I pettegolezzi lo hanno travolto e la sua storia d’amore con Noemi Bocchi è sulla bocca di tutti. Lui cerca di mantenere un profilo basso consapevole del fatto che i paparazzi gli stanno alle calcagna. Ilary invece, armata del suo smartphone, immortala la sua estate fatta di vacanza e tanti sorrisi.

Francesco Totti è al mare nella sua amata villa di Sabaudia assieme ai figli avuti da Ilary Blasi. I fotografi del settimanale Chi l’hanno intercettato in spiaggia, pensieroso e serio sotto l’ombrellone. Noemi Bocchi invece non è molto distante da lui, ma per il momento i due preferiscono non incontrarsi per non gettare nuova benzina sul fuoco del gossip. Si tengono a distanza ravvicinata, e l’ex calciatore pianifica il modo migliore per ufficializzare la loro storia. C’è ancora tanto da sistemare con Ilary, soprattutto dal punto di vista legale.

Voci di corridoio parlavano di una Noemi Bocchi già in dolce attesa del primo figlio da Francesco Totti, ma il suo ventre piattissimo in spiaggia dimostra che nessuna gravidanza è all’orizzonte (o è ancora troppo presto?). Anche lei si dedica ai figli, quelli avuti dal suo primo marito. Aspetta paziente il momento, e intanto in spiaggia sfoggia curve strepitose in bikini in attesa di uscire allo scoperto come nuova “Signora Totti”.

Ilary Blasi prosegue invece la sua estate in vacanza col suo fidato smartphone con cui immortala in maniera costante le sue tappe. Dalla vacanza coi figli a Zanzibar, per poi passare alla montagna di Cortina e terminare con una visita alla nonna materna a Paravento di Cagli, nelle Marche. Con lei l’amatissima sorella Melory. Per il divorzio da Francesco Totti ci sarà tempo per parlarne al rientro a settembre, o almeno è quello che fa trapelare anche attraverso i messaggi “impliciti” lasciati via social network. E tra questi c’è sicuramente quello del selfie allo specchio. La mano sinistra che impugna il cellulare e che con nonchalance diventa la protagonista: all’anulare manca la fede e non da poco visto che il dito non porta nemmeno il segno dell’abbronzatura. E gossip del gossip spunta anche il possibile nuovo compagno di Ilary, il personal trainer milanese Cristiano Iovino (ne abbiamo ampiamente parlato qui). Sembra passato un secolo da quanto Ilary Blasi e Francesco Totti erano l’emblema della famiglia felice e perfetta che conquistavano le copertine dei settimanali italiani. Era solo l’estate scorsa.