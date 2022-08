Asia Argento torna a sorridere insieme a Michele Martignoni

L’attrice posta sui social gli scatti di coppia con il campione di arti marziali miste, finalmente felice dopo un periodo difficile



Asia Argento è di nuovo felice. Lo dimostrano le cartoline social che posta dalle vacanze al mare, in cui sorride raggiante e spensierata. Insieme a lei ci sono la figlia Anna Lou Castoldi (nata dalla relazione con Morgan) e Michele Martignoni, campione di MMA con cui l’attrice dimostra molta complicità. Scherzano, si abbracciano, posano per scatti romantici tra gli scogli. Dopo un periodo turbolento per lei è tornata la serenità.

Michele Martignoni, conosciuto anche con il nome di The Italian Thunder (la tempesta italiana), ha 26 anni (20 in meno di Asia Argento) ed è nato a Roma. Fisico scolpito, occhi chiari e capelli scuri, è un astro nascente delle arti marziali miste. E’ il detentore del record della vittoria più veloce nella storia della disciplina (solo 7 secondi con un calcio volante) che gli è valsa il soprannome.

Le foto che Asia Argento e Michele Martignoni postano dalle vacanze al mare raccontano tanta complicità. L’attrice condivide scatti spensierati in riva al mare, anche in compagnia della figlia Anna Lou. Anche lo sportivo condivide immagini di coppia e alcuni video di un allenamento ad alto tasso erotico in cui si alternano l’una a cavalcioni dell’altro.

Per Asia Argento il periodo buio che ha attraversato sembra davvero essere giunto al termine. A giugno ha festeggiato il suo primo anno di sobrietà e in uno sfogo social ha raccontato senza filtri la sua dipendenza da droghe e alcool. Negli ultimi cinque anni, ha rivelato lei, aveva toccato il fondo: complici il suicidio del suo compagno Anthony Bourdain, le ritorsioni subite a seguito della denuncia delle molestie da parte di Harvey Weinstein, e le accuse di comportamenti inappropriati che le ha rivolto Jimmy Bennet. E’ stato tanto da digerire per lei, ma alla fine ce l’ha fatta. Dopo la morte della madre Daria Nicolodi si è avvicinata a buddhismo e ha iniziato a rinascere.

Ora Asia Argento è una donna nuova e le sue foto dalle vacanze lo dimostrano. Si gode il mare e la compagnia speciale, senza rinunciare a scatti più provocanti con le curve in mostra. “Sarebbe stato davvero un peccato se avessi continuato a sprecare la vita senza diventare consapevole della mia missione… La mia missione è essere felice”, ha scritto a corredo di una foto. E con Michele Martignoni accanto ci sta riuscendo.