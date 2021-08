WINDTRE: super fibra e calcio al centro del nuovo spot

On air la campagna dedicata all’offerta fibra con wi-fi 6 per le connessioni da casa

WINDTRE è on air con una nuova campagna dedicata alla Super Fibra, a conferma del posizionamento del brand come ‘Human Network Builder’, facilitatore delle relazioni umane, capace di avvicinare le persone ai propri interessi, come il calcio, attraverso il meglio della tecnologia.

Protagonisti dello spot TV, il brand ambassador Rosario Fiorello e Fabio Rovazzi, che si preparano a seguire insieme una partita in streaming con la SUPER FIBRA di WINDTRE. Con loro, c’è anche il pesce ‘arancione’, ormai immancabile compagno di avventure, capace di stupire Rovazzi con la sua competenza ‘tecnica’ esibendosi in una spettacolare rovesciata.

“Con questa nuova campagna, raccontiamo una tecnologia inclusiva, vicina agli interessi e alle esigenze delle persone. I clienti WINDTRE, infatti, potranno seguire al meglio le partite di calcio con la qualità della nostra fibra ‘Top Quality Network’, una soluzione di valore capace di offrire benefici sempre più concreti”, dichiara Claudia Erba, Brand Communication Director di WINDTRE.

La ‘Super Fibra’ prevede, in esclusiva per i clienti WINDTRE, un costo di 22,99 euro al mese e la possibilità di avere, incluso per dodici mesi, il servizio Amazon Prime. L’offerta mette a disposizione navigazione illimitata fino a 1 Gigabit di velocità, modem Wi-Fi 6 per connettere contemporaneamente in casa fino a 120 dispositivi e attivazione inclusi, oltre a Giga illimitati da smartphone.

Il tono fresco e leggero della campagna è sottolineato dalla hit estiva di Fabio Rovazzi “La mia Felicità”. Accanto agli spot TV, in onda nei formati da 30, 20 e 15 secondi, la pianificazione prosegue on line e con contenuti social dedicati sui canali Facebook e Instagram di WINDTRE.