Michelle Hunziker: “Non potrei essere più felice”, l’esperienza incredibile

Michelle Hunziker fa una dedica a Serena Autieri: “Mi giravo e c’era sempre”

Il mondo dello spettacolo non è fatto solo di invidie e rivalità, ma anche di splendide amicizie. Ne sanno qualcosa Michelle Hunziker e Serena Autieri, grandi amiche anche al di fuori delle telecamere. Le due, quando possono, si ritagliano del tempo da passare insieme. E proprio in questi giorni Serena Autieri e Michelle Hunziker stanno trascorrendo insieme qualche giorno di vacanza in montagna, con le rispettive famiglie. Giornate non esattamente all’insegna del relax, immerse invece nell’avventura. Nelle ultime ore Michelle Hunziker si è mostrata preoccupata su Instagram nel dover affrontare una scalata tutt’altro che semplice. Tutto è però finito per il meglio e la Hunziker ha scritto:

“A ripensarci non potrei essere più felice di averlo fatto”.

A darle sicurezza nella ripida scalata è stata Serena Autieri, come racconta proprio Michelle: “Mi giravo e c’era sempre”.

Michelle Hunziker e le dolci parole per Serena Autieri: “Occhietti rassicuranti e azzurri”

Il legame tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è profondo e sincero, leale come dimostrano di essere le due conduttrici. Un altro tratto che le accomuna è sicuramente la solarità, l’allegria e l’energia positiva. Infatti Serena Autieri e Michelle Hunziker quando sono insieme si mostrano sempre intente a farsi grosse risate. In questi giorni Michelle Hunziker è addolorata per una perdita e dunque questi momenti con Serena Autieri le sono davvero d’aiuto. Parlando dell’amica, con la quale ha fatto una ripida scalata, la Hunziker dice:

“Occhietti rassicuranti e azzurri come il cielo. Una risata insieme e si andava avanti”.

Michelle Hunziker fa una confessione: “Ho pensato di non farcela”

Attraverso le stories di Instagram Michelle Hunziker ha documento tutta la scalata compiuta nelle ultime ore. Inizialmente la conduttrice non sembrava convinta di volerla fare e aveva ammesso tutta la sua preoccupazione. Poi, grazie anche all’incoraggiamento degli amici, Michelle Hunziker ha deciso di procedere.

“Ho pensato di non farcela”

ammette la conduttrice sui social.

