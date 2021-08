Giulia Stabile: “Sono molto innamorata di sangiovanni ma…”

La ballerina si è confessata alle pagine di DiPiù Tv

Quella tra sangiovanni e Giulia Stabile è una delle storie d’amore più belle di quest’anno. I due continuano a vivere un periodo d’oro e a confermarlo è la stessa ballerina vincitrice di Amici. Lo confessa a DiPiù Tv in un’intervista rilasciata nell’ultimo numero in edicola.

“Appena possiamo ci vediamo. Ho anche conosciuto la sua famiglia, ho trascorso momenti bellissimi nelle zone in cui è cresciuto in Veneto. I suoi genitori mi hanno accettato come una figlia. È stato molto bello. Sono molto innamorata di lui“.

Ad Amici come professionista

Giulia, insomma, sembra sprizzare felicità da tutti i pori: si gode il suo amore e si prepara a una stagione televisiva che la vedrà come ballerina professionista ad Amici 21. A tal proposito, la 19enne anticipa:

“Eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione”.

Il futuro con sangiovanni

Tornando a parlare di sangiovanni, Giulia, però, precisa:

“Mi sembra prematuro parlare di convivenza, siamo molto giovani e il lavoro ci sta prendendo tantissimo. Tra l’altro la sua base è soprattutto Milano, la mia è Roma.”

Diregiovani.it