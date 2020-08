«This is Paris»: così Paris Hilton rivela la verità sul «trauma dell’infanzia»

L’ereditiera ha deciso di raccontare la verità sul proprio passato in un documentario speciale, al debutto su Youtube il prossimo 14 settembre. Nel trailer, piange e insieme alla sorella Nicki dice di essere stata vittima dell’orrore. «Ricordo che qualcuno gridava: “Maledetto assassino”»

Una personalità estroversa, eterna party girl dal sorriso facile. Paris Hilton, che nel tempo ha costruito attorno a sé il racconto di una vita in discesa, è stata simbolo, nei primi anni Duemila, di un mondo sfolgorante, dove tutto profumi di felicità. Ma la narrazione di un’esistenza semplice, supportata dall’immensa ricchezza di una famiglia istituzionale, non è stata frutto del moto spontaneo di un’anima, bensì della volontà di nascondere quel che al suo interno, davvero, si celava.

«Nessuno sa chi io sia davvero, a tratti, capita non lo sappia nemmeno io. Non ero così un tempo. Sono tanto abituata ad interpretare questo personaggio da non riuscire più ad essere normale», la si è sentita dire nel trailer, il primo, di This is Paris, documentario rivelazione al debutto sul canale Youtube dell’ereditiera il 14 settembre prossimo.

Nel filmato, Paris Hilton piange. «È successo qualcosa nella mia infanzia di cui non vi ho mai parlato», dice, con lo sguardo torvo, senza concedere nulla alle anticipazioni. «Ho solo sentito qualcuno urlare “Maledetto assassino”», ricorda la sorella, Nicki. «Non ho potuto dirvi cosa sia capitato, ragazzi, perché ogni volta che ci ho provato sapevo che sarei stata punita da loro. Ho ancora gli incubi su quanto successo. L’unica cosa che ha preservato la mia sanità mentale è stata pensare a chi avrei voluto essere una volta uscita da lì. Così, ho creato questo personaggio nuovo di zecca e gli sono rimasta fedele», la si sente ammettere, mentre la regista Alexandra Dean, dietro la telecamera, la incoraggia a raccontare la propria verità. «Si dice che la mente possa dimenticare i traumi, ma che il corpo ne resti sempre prigioniero», la chiusa finale.

This is Paris, dal cui trailer poco si intuisce del calvario cui le sorelle Hilton giurano di aver assistito, è la promessa di raccontarsi senza filtri, per «scoprire il passato nascosto di una star internazionale». «Girarlo, è stato terapeutico», ha spiegato a Jimmy Kimmel Paris Hilton, che su Instagram, nel lanciare il trailer del documentario, si è definita una «sopravvissuta».

