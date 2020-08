Raffaella Fico, estate a tutta passione con il nuovo fidanzato Giulio Fratini

Raffaella Fico più bella e innamorata che mai. Non importa dove, ma con chi: la showgirl 32enne ha scelto per le sue vacanze la Versilia, la Costiera Amalfitana e la Grecia. Sempre con il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Giulio Fratini. Per la coppia è già amore e passione alla luce del sole

Raffaella ha ritrovato l’amore. Dopo Mario Balotelli con cui ha avuto 7 anni fa la figlia Pia, il suo cuore era stato a lungo ballerino: dal quasi matrimonio con Gianluca Tozzi all’appassionata love story con Alessandro Moggi. Ora però si è sintonizzato con quello dell’imprenditore fiorentino.

E arrivano le prime foto e i primi video insieme sui social. Così, vanno in scena tramonti, baci e giochi di coppia. Lei, in vacanza a Mykonos, distesa a prendere il sole con lui che all’improvviso le tira una secchiata d’acqua. E quando si fa sera… scatta la seduzione.

