L’estate «parallela» di Stefano De Martino e Belén Rodriguez: separati ma negli stessi luoghi

A dispetto della (nuova) rottura, gli ex innamorati per le loro vacanze hanno scelto gli stessi posti. Prima Capri, poi Ibiza. E c’è chi giura che il ballerino sia appena volato nell’isola delle Baleari con il piccolo Santiago proprio per riconquistare la moglie, che è lì da qualche tempo insieme agli amici

La (seconda) rottura tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è uno dei gossip più chiacchierati di questa estate 2020. Ma a dispetto dell’addio la showgirl e il ballerino-conduttore stanno vivendo vacanze «parallele»: separati ma praticamente negli stessi luoghi. Prima a Capri, poi a Ibiza. Stefano è appena sbarcato sull’isola delle Baleari insieme al figlio Santiago, mentre Belén è lì già da qualche tempo insieme agli amici, capeggiati dal sempre presente Mattia Ferrari. Tra i gossip addicted inizia a serpeggiare un dubbio: e se la scelta di De Martino non fosse casuale?

Il loro amore, nato nel 2012 dietro le quinte di Amici 11 quando lui era ancora fidanzato con Emma Marrone, coronato nel 2013 dalle nozze e dalla nascita di Santiago, alla vigilia di Natale 2015, con l’annuncio di divorzio, sembrava una pagina chiusa.

Ma i due quella pagina l’hanno voluta riaprire nella primavera 2019, quando sono volati in Marocco con il figlio per la prima vacanza da famiglia di nuovo unita. Lo scorso giugno, però, si sono detti di nuovo addio. Cosa sia successo è ancora un misto di indicrezioni e supposizioni, tra cui la bomba sganciata da Dagospia con poco più di due righe: «C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi. La relazione clandestina (scoperta da Bélen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi».

Al netto delle cause della rottura, c’è chi giura che Stefano, ora, sia intenzionato a riconquistare Belén. E che abbia scelto Ibiza per le sue vacanze con Santi proprio per tornare alla carica. L’impresa stavolta non sembra affatto facile. «Non ho più pazienza. Vorrei ricevere quello che do», ha scritto l’argentina, su Instagram, lo scorso giugno. E poi, in una recente intervista, altre parole che non sembrano lasciare spazio all’ipotesi di una nuova reunion: «Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, è perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa».

Come andrà a finire? Maria De Filippi, che conosce bene entrambi e può essere considerata la «custode» della loro storia d’amore, ha una certezza: mai dire mai quando si parla di De Martino. «Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì. Con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni». Staremo a vedere.

