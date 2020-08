In spiaggia o in barca, dalla Ferragni a Bonolis i vip sono tutti in Sardegna

Nell’estate 2020 impazza la voglia di un’estate smeralda

Ci sono imprenditori, manager, veline, calciatori, influencer, vip di ogni genere e gusto nell’estate sarda. La Costa Smeralda è tornare a brillare come non mai e i locali notturni sono affollati di personaggi famosi. Di giorno tutti al mare, qualcuno sulla spiaggia e qualche altro in barca a veleggiare lungo le coste. Da Chiara Ferragni a Paolo Bonolis, passando per Renzo Rosso, Melissa Satta, Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas, Francesca Chillemi, Mariano Di Vaio, Alice Campello, Elena Barolo, Claudio Marchisio e molti altri: guarda quanti vip!

“Più passa il tempo, più amo alla follia il nostro Paese. Ho girato il mondo ma l’Italia ha delle chicche che gli altri Paesi si sognano”. Un elogio al Belpaese e alla Sardegna quello postato da Francesco Facchinetti, per la seconda volta questa estate in vacanza a Porto Cervo con la moglie Wilma Helena Faissol.



“Tramonto, oggi. Ultimi giorni nella mia terra, quanto mi mancherà… ma se ripenso al lockdown e al timore che non saremmo riusciti a venire a casa, penso subito a che fortuna è sempre poter tornare… Sardegna mia” è la didascalia degli ultimi scatti in terra sarda di Giorgia Palmas prima di rientrare a Milano con Filippo Magnini. Un bellissimo scorcio di pelle nuda sul mar di Sardegna per Elisabetta Canalis. Anche per lei ultimi giorni di vacanza.

Serate di festa nei locali della movida con Elisabetta Gregoraci a fare da padrona di casa, con Jonathan Kashanian, Rovazzi, Ghali, Ligabue. Ma non solo. Sfoglia la gallery e scopri i vip che affollano l’isola di giorno e di notte…

