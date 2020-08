Giacomo Urtis si è fidanzato con una donna, a chi gli chiede se è gay risponde: ‘No, bisex’

Giacomo Urtis si è fidanzato. Ma non è legato ad un uomo, come qualcuno avrebbe potuto pensare, bensì a una donna. Il chirurgo dei famosi lo ha rivelato via social pubblicando una foto in cui appare insieme alla ragazza che gli fa battere il cuore. Condividendo uno scatto che lo ritrae mentre la bacia, ha scritto su Instagram: “Sei l’unica che mi fa diventare un vero galantuomo”. Lei è Adriana Peluso, 30enne di Salerno. Non molti la ricordano, ma ha partecipato anche alla 12esima edizione del Grande Fratello (andata in onda tra il 2011 e il 2012).

Sotto all’immagine alcuni dei follower di Urtis si sono domandati come sia possibile, visto che in molti erano certi che il bisturi più amato dalle starlette tv fosse omosessuale. In realtà, ha specificato Giacomo, 42 anni, è bisessuale. Un utente gli ha chiesto: “Giacomo ma non eri gay?”. Lui ha risposto: “Bisex”.

La foto è stata scattata in Sardegna, dove i due stanno trascorrendo le vacanze estive. Che si tratti solamente di una passione estiva o ci sia qualcosa di più?

Gossip.it