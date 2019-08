Katia Follesa “Faccio ridere Rocco Siffredi” Foto chat privata: “Devo riflettere?”

Katia Follesa pubblica alcuni messaggi privati inviati da Rocco Siffredi. Lui ride e scrive “Sei incredibile” lei ironizza su Instagram…

Katia Follesa e Rocco Siffredi, un duo che sembrerebbe non avere nulla in comune e che invece è legato da una bellissima amicizia. In più di un’occasione li abbiamo visti insieme sul palco, come al Big Show di Pucci, dove non sono mancati simpatici siparietti. Katia e Rocco sono amici e scambiano di tanto in tanto anche qualche battuta, come rende pubblico la comica e conduttrice su Instagram. È qui che ha infatti postato lo screen di alcuni messaggi che Rocco le ha inviato su Whatsapp in cui Rocco le scrive “Sei incredibile” e simula una fragorosa risata. In tutta risposta, Katia ironizza e, nella didascalia dello screen, si domanda “Cioè faccio ridere anche Rocco….. devo riflettere? @roccosiffredi_official #risate #uomomeraviglioso #donnameravigliosa ♥️♥️♥️ #unannofa @rozsatassi #roccocomicomancato #sanRocco”

Katia Follesa e Rocco Siffredi, il botta e risposta incuriosisce il web

Katia Follesa e Rocco Siffredi, con questo scambio di messaggi, scatenano però la curiosità del web. C’è infatti chi chiede “Il commento incredibile a cosa era riferito?”, e chi ancora “La domanda è.. perché tu hai il numero di Rocco Siffredi????” Qualcuno crede che a preoccuparsi della essere il compagno della Follesa, Angelo Pisani: “Secondo me dovrebbe rifletterci Angelo su sta cosa piuttosto”. Poi c’è chi non capisce tutto questo clamore per questo scambio di battute: “Perché hai il numero di Rocco Siffredi?’.. perché Rocco Siffredi cos ha di differente rispetto agli altri? È una persona.. sono amici.. hanno il numero dell’ altro.. dove sta il problema..”.

Anna Montesano, ilsussidiario.net