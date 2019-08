Harry e Meghan di nuovo nella bufera per il viaggio di lusso a Ibiza

Harry e Meghan sono di nuovo nel mirino, stavolta per il loro viaggio di lusso a Ibiza. La stima approssimativa della vacanza spagnola dei duchi sarebbe di più di 100mila euro e gli ambientalisti non perdonano la scelta del jet privato ai due, attivisti per l’ambiente

La stampa inglese sembra propensa a non voler tollerare nulla al Principe Harry ma, soprattutto, a sua moglie Meghan Markle.L’ultimo evento che li ha nuovamente catapultati al centro delle polemiche da più parti è il viaggio a Ibiza dei Duchi del Sussex in compagnia del piccolo Archie. Secondo l’opinione pubblica il viaggio è stato troppo caro e, soprattutto, contrario ai valori ambientalisti da loro professati.Harry e Meghan hanno trascorso in gran segreto una settimana di vacanze a Ibiza con il loro primogenito nei giorni prima di ferragosto. Quello su cui la stampa inglese ha messo l’accento è stato il costo del soggiorno, che andrebbe da circa 50 mila a oltre 100 mila euro per una settimana esclusiva sull’isola spagnola. I media inglesi non sono ancora riusciti a quantificare esattamente la spesa dei Duchi del Sussex ma la maggior parte dei giornalisti di Sua Maestà propende per un importo a cinque zeri. Il loro calcolo si basa sul fatto che per arrivare a Ibiza, Harry e Meghan avrebbero viaggiato a bordo di un aereo privato della compagnia NetJets, che prevede una tariffa di circa 20 mila euro per ogni tratta. Per il soggiorno, il principe e la sua consorte avrebbero speso circa 50mila euro per una settimana in una villa super lussuosa, a cui si deve aggiungere la spesa per assoldare le guardie del corpo inglesi e spagnole per tutta la durata della vacanza. Facendo due conti, in effetti, la cifra complessiva potrebbe essere ben superiore a 100mila euro ma nonostante i media inglesi abbiano chiesto delucidazioni a Buckingham Palace, per ora nessuno ha chiarito il reale importo del soggiorno. I giornalisti hanno tutto il diritto di informarsi sulle spese della famiglia reale, dal momento che sono soldi pubblici derivanti dalle imposte dei cittadini e la monarchia inglese ha il dovere di dichiarare in che modo spende i contribuiti dei sudditi.L’altro elemento di polemica è l’utilizzo del jet privato per raggiungere Ibiza. Meghan e Harry si spendono per le cause ambientaliste e recentemente il principe ha tenuto un discorso a piedi sui cambiamenti climatici al Google Camp davanti ai personaggi più illustri del pianeta. Uno dei primi a contestare questo comportamento dei Duchi del Sussex è stato Pierre Morgan, una delle firme più velenose del Daily Mail, che in un tweet ha scritto: “Come salvare il pianeta, un jet privato alla volta.” Il giornalista non si riferisce al solo viaggio a Ibiza ma mette sotto accusa anche quello per la Sicilia dove si è svolto il Google Camp, svolto sempre a bordo di un aereo privato. Proprio in questi giorni che l’attivista per l’ambiente Greta Thunberg sta raggiungendo New York a bordo di una barca a zero emissioni per evitare di prendere l’aereo, da Harry e Meghan ci si aspettava un po’ più di attenzione. Sono molti gli ambientalisti che dopo questi due episodi hanno smesso di supportare le azioni ambientaliste dei Duchi del Sussex.

Francesca Galici, ilgionale.it