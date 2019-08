Buon Compleanno Madonna: 61 anni e non sentirli

Madonna compie 61 anni e festeggia con un video in cui mostra la sua incredibile giovinezza

Madonna ha compiuto 61 anni ma è ancora la ragazzina trasgressiva e geniale che ha creato il suo intramontabile mito. 61 anni e non sentirli, per lei che sta preparando il tour e si allena come faceva quando aveva venti anni.È in grandissima forma e il suo ultimo progetto discografico Madame X lo dimostra appieno.Proprio questa settimana a dimostrazione della sua impressionante forma fisica, ha mostrato un video in cui si allena. Dei semplici esercizi da fare sdraiata mentre risponde al telefonino ma che mostrano la sua strabiliante flessibilità.Questo è il tipo di esercizio che Madonna fa ogni mattina per i suoi oltre 14 milioni di fan di instagram. Apre le gambe da un lato a l’altro fino a farle toccare fino al pavimento, con una naturalezza davvero impressionante.Saranno molto felici i suoi fan che la vedranno in concerto a partire dal 12 settembre. L’inizio è da New York, per poi attraversare l’America e l’Europa nel 2020