Prossima fermata America – Da Saint Louis a Jefferson City

Michael Portillo attraversa l’Atlantico per percorrere le ferrovie del Nord America in compagnia della sua fedele Guida Appleton degli Stati Uniti e Canada nella serie “Prossima fermata America”, in onda da martedì 18 luglio alle 20.15 su Rai 5.

Nella prima puntata, a St. Louis, Portillo sale sul monumento americano al selvaggio West, l’incredibile Gateway Arch, il monumento autoportante più alto degli Stati Uniti, e fa una piacevole scoperta al suo interno. Sulle rive del fiume Missouri viene invitato a bordo di una magnifica replica della barca a chiglia originale utilizzata per una spedizione storica. A Washington, nel Missouri, tenta di fabbricare una pipa di pannocchia di mais. Nella capitale dello stato del Missouri, Jefferson City, infine, trova un enorme edificio fortificato che fungeva da prigione per l’intero selvaggio West.