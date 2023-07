Kevin Spacey, Elton John testimonia al processo per la difesa

Nel processo a Kevin Spacey in corso a Londra la difesa dell’attore ha presentato un testimone a sorpresa: sir Elton John. La popstar è stata sentita soprattutto in merito alla partecipazione di Spacey a un evento di beneficenza organizzato dal cantante nei primi anni 2000, evento durante il quale il premio Oscar avrebbe aggredito sessualmente un autista. Elton John è intervenuto in video collegamento da Monaco ed è stato sentito dopo David Furnish, suo marito.

In questo processo Kevin Spacey è accusato di dodici aggressioni sessuali nei confronti di diversi uomini negli anni tra il 2001 e il 2013. Accuse che Spacey nega in maniera decisa. Nella circostanza oggetto della testimonianza di Elton John, l’attore avrebbe afferrato in maniera aggressiva l’inguine della presunta vittima (tanto da farli uscire di strada) mentre si recava al ballo a casa della popstar estivo del cantante nel 2004 o nel 2005.

Spacey nel corso della sua testimonianza ha però affermato che la cosa non può essere accaduta in quanto lui avrebbe partecipato al ballo solo nel 2001. Una versione confermata dal marito di Elton John, David Furnish, il quale sentito come testimone ha detto che l’attore non ha partecipato alla festa annuale nella loro casa di Windsor l’anno in cui l’accusatore ha detto di essere stato aggredito. Furnish ha raccontato di aver controllato le fotografie scattate alla festa dal 2001 al 2005 e che Spacey era presente solo nelle immagini del 2001. Ha anche specificato che tutti gli ospiti sono stati fotografati ogni anno.

Dal canto suo Elton John ha detto che l’attore ha partecipato alla festa nei primi anni 2000 ed è arrivato dopo aver volato su un jet privato, quindi non a bordo di un’auto come sostenuto dal suo accusatore.