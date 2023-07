In prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con la serie «Delitti ai Caraibi» poliziesco ambientato nelle Antille francesi.

Ideato per France 2, Tropiques Criminels (tit.or.) vede protagonista la comandante della Police Nationale, Mélissa Sainte-Rose: originaria della Martinica, l’investigatrice viene trasferita dalla Francia continentale a Fort-de-France, dove arriva con i due figli adolescenti.

Nella capitale dell’isola, nel cuore dell’arcipelago dei Caraibi, parte delle Piccole Antille, Sainte-Rose è alle dipendenze della capitano Gaëlle Crivelli, con la quale, sin da subito, i rapporti sono piuttosto tesi: le due donne sono caratterialmente agli antipodi ma, fortunatamente, complementari nella risoluzione dei casi al centro delle loro indagini.

Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) e Gaëlle Crivelli (Béatrice de La Boulaye) hanno in comune Franck, rispettivamente ex marito della prima (e padre dei due figli, Chloé e Lucas) ed ex amante della seconda: ulteriore elemento di attrito tre le due poliziotte…

Sonia Rolland è nata a Kigali, in Ruanda, da padre francese e madre ruandese.

Ha lasciato il paese nel 1990, dopo i violenti disordini scoppiati tra hutu e tutsi, e arriva in Francia nel 1994, dove diventa la prima Miss di origini africane (2000).

Béatrice de La Boulaye

Poliedrica artista nata a Fontenay-le-Comte, nella Vandea, discendente dall’antica famiglia dei Georgette Dubuissons, nobilitati durante la Restaurazione con il nome di Georgette du Buisson de La Boulaye