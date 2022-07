Una serata su Sky: tutti i film da non perdere lunedì 18 luglio 2022

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go



FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Invictus – L’invincibile, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Clint Eastwood dirige Morgan Freeman e Matt Damon in un biopic sportivo. Sudafrica, 1995. Per il presidente Mandela, la coppa del mondo di rugby è l’occasione per unire bianchi e neri.

Motherless Brooklyn – I segreti di una città, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Edward Norton dirige e interpreta un noir con Willem Dafoe, Bruce Willis e Alec Baldwin. New York, anni 50: un detective affetto da sindrome di Tourette indaga sull’omicidio del suo capo.

La luce sugli oceani, ore 21:15 su Sky Cinema 4k

Michael Fassbender e il premio Oscar Alicia Vikander in un melodramma sul tormento di una coppia.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

C’era una volta il crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Terzo capitolo della saga di Massimiliano Bruno, con Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli ed Edoardo Leo. La banda viaggia fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi.

Due cuori e una provetta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Aniston e Jason Bateman in una romantica commedia degli .equivoci. Una donna rimane incinta con l’inseminazione artificiale, ma uno scambio di provette sconvolge tutti i piani.



FILM AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV



The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-man

Andrew Garfield torna nei panni del supereroe della Marvel e sfida il premio Oscar Jamie Foxx nel secondo capitolo diretto da Marc Webb.

Babylon A.D., ore 21:00 su Sky Cinema Action

Kolossal fantascientifico interpretato dal rude Vin Diesel. Nella veste di mercenario, è incaricato di scortare fino a Manhattan la misteriosa Melanie Thierry.

FILM AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

I Goonies, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Richard Donner firma una memorabile avventura ideata e prodotta da Steven Spielberg. Un gruppo di ragazzi trova una mappa che conduce al leggendario tesoro di un pirata.