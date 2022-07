Sylvester Stallone denuncia il produttore della saga di Rocky per i diritti di proprietà

Prosegue la disputa tra Sylvester Stallone e Irwin Winkler, produttore della saga Rocky. Quest’ultimo, infatti, viene accusato dall’attore di non corrispondergli una parte significativa dei diritti dei film sul pugile italo-americano

Sylvester Stallone torna a vestire metaforicamente i panni di Rocky Balboa e sferra una serie di attacchi a Irwin Winkler, produttore della saga e della serie sequel Creed. L’attore, infatti, ha accusato il 93enne di avergli negato una parte significativa dei diritti di Rocky.

L’ACCUSA DI SYLVESTER STALLONE

In un comunicato social, Sylvester Stallone ha usato parole forti per l’ex produttore Irwin Winkler, paragonato a un serpente. L’attore, infatti, gli ha chiesto di fare un gesto equo e di ricevere così una parte dei diritti, in modo da lasciare qualcosa di Rocky ai suoi figli. Secondo Stallone, in 47 anni Irwin Winkler non ha mai fatto un gesto del genere, aumentando così la propria frustrazione. Questa sorta di querelle va avanti da diversi e, sebbene Sylvester Stallone abbia comunque guadagnato molti soldi dall’interpretazione di Rocky Balboa, sostiene di essere stato privato di una partecipazione maggiore. Famoso fu un “botta e risposta” tra le parti nel 2019 su Variety. Dapprima, il produttore Irwin Winkler si mostrò sorpreso dell’insoddisfazione di Sylvester Stallone, indicando come egli abbia guadagnato oltre 10 milioni di dollari, compreso il sequel Creed, con tanto di commissioni anticipate. L’attore, però, replicò dicendo, appunto, che fosse stato privato di altri diritti e, a quanto pare, la questione è ancora irrisolta.

I FILM DI ROCKY

La prima pellicola risale al 1976 ed ebbe un successo tale tanto da ottenere diverse nomination agli Oscar, pur non riuscendo a portare a casa nessuna statuetta. In pochi, forse, lo ricorderanno ma nel primo film il doppiatore italiano di Sylvester Stallone/Rocky Balboa fu Gigi Proietti, sostituito in seguito da Ferruccio Amendola. Di seguito, ecco l’elenco completo dei film di Rocky:

Rocky

Rocky II

Rocky III

Rocky IV

Rocky V

Rocky Balboa

Quattro di questi sei film furono diretti dallo stesso Sylvester Stallone. Il primo il quinto, invece, hanno visto John G. Avildsen come regista.

Nel 2015, la saga di Rocky è proseguita con un paio di sequel dove questa volta Sylvester Stallone, sempre nei panni di Rocky Balboa, diventa allenatore di Adonis Creed, figlio del grande rivale Apollo. Questi i due film:

Creed – Nato per combattere

Creed II

L’intera saga di Rocky Balboa si è piazzata al 12° posto per quanto concerne la classifica dei più grandi incassi nella storia del cinema, sfiorando i 3 miliardi di dollari.