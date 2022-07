Rai Radio Tutta Italiana media partner del “Festival Agerola, sui sentieri degli Dei”

Musica dal vivo dalla Costiera Amalfitana

Rai Radio Tutta Italiana, il canale digitale di sola musica Italiana di Rai Radio, è per il secondo anno media partner del “Festival Agerola, sui sentieri degli Dei”, organizzato in uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana.



Dopo il successo dell‘edizione 2021 l’offerta editoriale è cresciuta notevolmente nel segno della musica d’autore ed intorno alla figura di Salvatore di Giacomo, precursore e spesso ispiratore di molti degli artisti ospiti. Incontri di parola e di musica in location mozzafiato.



Dal 18 luglio con Edoardo Bennato al 17 agosto con Fabio Concato verrà raccontata e ascoltata musica d’autore dal vivo, declinata attraverso protagonisti consolidati e nuovi talenti: da Michele Bravi, Brunori Sas e Mario Venuti a Simone Cristicchi ed Amara, da Giovanni Caccamo a Ron, e poi Sergio Cammariere ed i Neri per Caso con Dolcenera, Danilo Rea e Luciano Biondini solo per citarne alcuni.



Le piattaforme digitali Web e Dab, Raiplaysound e le piattaforme social ufficiali faranno vivere anche a migliaia di chilometri la bellezza dell’ alta costiera amalfitana insieme alle suggestioni dell’arte e della musica dal vivo. Serate in cui saranno anche omaggiati alcuni degli autori più amati, da Lucio Dalla a Franco Battiato, attraverso le voci di chi ha condiviso palchi ed esperienze con questi maestri. Gli incontri saranno moderati da Gianmaurizio Foderaro di Rai Radio e la conduttrice televisiva ed autrice Rai, Metis di Meo.