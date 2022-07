Qualità e ottimi risultati per la visual radio 

Numeri e qualità premiamo ancora una volta il lavoro di Rai Radio 2. Oltre a confermare un andamento positivo negli ascolti, il canale diretto da Paola Marchesini ha fatto registrare risultati molto lusinghieri sul fronte digitale e crossmediale, continuando in quel progetto “visual” che offre la possibilità di vedere i contenuti della radio su tutte le piattaforme e sui canali generalisti della Rai. Accade per trasmissioni come”Radio2 Social Club” e “I Lunatici“, in onda anche su Rai 2 con ottimi risultati di share e ora con l’ultimo format nato a via Asiago, “Radio 2 Happy family” condotto da Ema Stokholma con i Gemelli di Guidonia, in onda tutte le mattine anche su Rai 2 che ha fatto registrare share più che soddisfacenti arrivando a sfiorare il cinque per cento, una settimana appena dal suo inizio. Ema Stokholma ha appena ricevuto il premio Microfono d’Oro 2022, così come sono state premiate molte trasmissioni di Radio 2 con protagonisti Andrea Delogu, Silvia Boschero, Lillo e Greg, Marco Presta, Antonello Dose, Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, Jodie Alivernini, Federica Elmi e Francesca Parisella.