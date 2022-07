Carlotta Dell’Isola contro gli hater: “Grassa e piena di brufoli? Ho una malattia che sto curando…”

L’ex gieffina si sfoga e risponde a chi l’ha criticata per i chili di troppo quando era al GFVip svelando le sue patologie

“Prima di “insultare accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo… e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico…”, così Carlotta Dell’Isola risponde agli hater che più volte sui social l’hanno criticata definendola “grassa, cesso, bulimica, piena di herpes…”, come lei stessa spiega in un lungo post in cui si sfoga e svela le sue patologie e come si stia curando da mesi con ottimi risultati.

“Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto: Carly come hai fatto a dimagrire? ed io che amo parlare e soprattutto rispondere sempre, davanti a questa domanda ho sempre preferito tacere…”.

Adesso però l’ex concorrente di “Temptation Island” insieme a Nello Sorrentino e del “Grande Fratello Vip 2020”, ha deciso di parlare. Più volte attaccata a causa del suo aspetto fisico, mentre era nella Casa del Grande Fratello, la giovane di Anzio, 28 anni, ha voluto spiegare cosa si nascondesse davvero dietro i chili di troppo, rivolgendosi soprattutto a chi “invece di puntare il dito, si è chiesta se stessi passando un periodo particolare… ebbene no ragazzi. La vita è questa”, ha scritto Carlotta nel post: “Si ingrassa, si dimagrisce … “.



Niente herpes, nessuna forma di bulimia, racconta l’ex gieffina, bensì due patologie importanti: l’ipotiroidismo e l’ovaio policistico.

“Due fattori che hanno fatto si che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese. Ad oggi, grazie al mio ginecologo ed al mio endocrinologo, la situazione è sotto controllo, ma io non dimentico: ne il bene, ne il male ricevuto nell’arco di quei mesi…”.



E poi conclude mostrando alcuni scatti di prima e dopo le curre: “P.s. Se vedete una persona “cambiare” corpo, viso, non c’è bisogno che glielo facciate notare, LEI GIÀ LO SA !! Le parole fanno male, soprattutto se pronunciate senza le giuste accortezze”.