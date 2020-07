Laura Chiatti, festa scatenata con gli amici vip a bordo piscina

Al rainbow party presenti il marito Marco Bocci e la collega Michela Quattrociocche

Se potesse tornare indietro ripercorrerebbe la stessa identica strada. Laura Chiatti compie 38 anni e festeggia con un bellissimo rainbow party in una villa in Umbria alla presenza di tanti amici vip, tra cui Michela Quattrociocche. Accanto a lei il marito Marco Bocci che insieme ha cantato, ballato e brindato. “La tua meravigliosa follia, la vita che sai, la vita che dai… auguri amore mio” ha scritto lui.

“Tra poco è il mio compleanno… amo postare ogni anno una foto di quando ero piccola perché di quella bambina ho conservato quasi tutto… tanti auguri a me, che se potessi tornare indietro sceglierei di ripercorrere ancora la stessa identica strada” aveva scritto poche ore prima della festa l’attrice. Infatti, il suo party è stato all’insegna della felicità e dell’allegria e lei per prima si è divertita follemente come una bambina tra i balocchi. Ha intonato le canzoni di Al Bano e Romina Power, ha ballato sulle note dei Ricchi e Poveri, ha ancheggiato sinuosa con le hit dell’estate senza tralasciare sorrisi e abbracci ai suoi invitati.

La festa si è svolta in una tenuta in Umbria a bordo piscina con grossi nuvoloni grigi nel cielo che non hanno comunque rovinato l’atmosfera perfetta. Laura e Marco hanno mostrato la solita complicità e affinità di coppia scambiandosi sguardi e cantando insieme. “Buon compleanno Lally mia, ti voglio un mondo di bene” ha scritto l’amica del cuore Michela Quattrociocche.

