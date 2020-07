Elisa Isoardi si sfoga dopo che le hanno tolto la conduzione de ‘La Prova del Cuoco’: ‘Piango ancora, hanno provato a distruggermi in tutti i modi’

La conduttrice fa trapelare tutta la sua sofferenza

Elisa Isoardi c’è rimasta davvero male per l’allontanamento da ‘La Prova del Cuoco’, programma che ha condotto per due anni, ma che ora è stato chiuso per fare posto al ritorno di Antonella Clerici. La conduttrice ha spiegato di aver molto sofferto per la decisione della Rai, ma di aver anche temuto che per lei non ci fosse proprio più spazio nell’azienda. “Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”, ha fatto sapere al settimanale ‘Oggi’.

Parlando di quello che è accaduto dopo la comunicazione della chiusura dello storico cooking-show, Elisa ha fatto sapere di aver temuto di rimanere a casa senza nessun programma da presentare. “La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta. Adoro Coletta (Stefano, direttore di rete, ndr), ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto”, ha aggiunto. “Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta”, ha poi proseguito. Ora le è stato affidato il programma di medicina Check-Up, sempre su Raiuno.

Dal punto di vista sentimentale Elisa è invece completamente single. E’ consapevole che starle accanto non sia facile, ma non sembra troppo preoccupata di rimanere sola. “Sono single di testa, abituata a essere autonoma. Serve grande intelligenza per starmi accanto”, ha concluso.

