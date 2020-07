Chris Evans fa un video per Bridger, che ha salvato la sorella dall’attacco dei cani: “Sei un eroe”

La storia del piccolo Bridger è davvero emozionante: un bambino di soli sei anni che per salvare la sorellina dall’attacco di un cane ha fatto in modo che fosse lui ad essere aggredito. Un racconto che ha fatto il giro dei social, grazie alla zia del piccolo, che su Instagram ha raccontato la vicenda e ha chiesto ai supereroi preferiti dal nipote che gli mandassero un messaggio. L’appello è stato colto da Chris Evans che ha fatto un video per il piccolo eroe, nel quale ha detto: “Quello che hai fatto è stato così coraggioso e così altruista, tua sorella è così fortunata ad averti come un fratello maggiore”, promettendo in regalo uno scudo di Capitan America.

L’interprete di Capitan American, infatti, ha risposto con un video messaggio che ha sorpreso non solo Nicole Walker, ma anche il piccolo ed emozionato mittente, che indossava il suo costume da supereroe. Nel video, l’attore 39enne si rivolge a Bridger elogiando il suo coraggio e descrivendo quanto è accaduto come un gesto eroico e davvero importante:

“Questo è un messaggio per Bridger. Ehi Bridger, qui Capitano America, come stai amico? Quindi, ho letto la tua storia e ho visto quello che hai fatto. Sono sicuro che tu Ho sentito molto di questo negli ultimi due giorni, ma amico, sei un eroe. Quello che hai fatto è stato così coraggioso e così altruista, tua sorella è così fortunata ad averti come un fratello maggiore. I tuoi genitori devono essere così orgogliosi di te. Ho intenzione di rintracciare il tuo indirizzo e inviarti un autentico scudo di Capitan America perché, amico, te lo meriti. Continua a essere l’uomo che sei, abbiamo bisogno di persone come te. Aspetta, so che il recupero potrebbe essere difficile, ma in base a quello che ho visto, non credo che ci sia molto che possa fermarti. Ciao amico”.

