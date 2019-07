La regina Elisabetta cerca un nuovo chef: ecco quanto guadagnerà

Ventiduemila sterline all’anno guadagnerà lo chef che intende ingaggiare, a Buckingham Palace, la regina Elisabetta

Da Buckingham Palace è stato diramato un annuncio reale per il posto di chef e non uno chef qualunque. Nell’annuncio di lavoro in questione è previsto il corrispettivo annuo di ventiduemila sterline, per un impegno fisso dal lunedì al venerdì e soprattutto si richiede la capacità di “preparare piatti diversi per un’ampia gamma di eventi”. La regina Elisabetta II è alla ricerca di un Demi Chef de Partie, che risponda a determinati “standard elevatissimi“. Il futuro chef reale ingaggiato dalla regina vivrà a Londra ma, quando sarà ritenuto opportuno, dovrà spostarsi nelle altre residenze reali. “Svilupperà nuove competenze che gli serviranno durante tutta la carriera – viene riferito nell’annuncio della mansione offerta –. Avrà molteplici ruoli e ruoterà in tutti i reparti della cucina“. Il candidato ideale, chiaramente, è un amante della cucina, ha uno spiccato spirito di squadra e ama curare meticolosamente ogni dettaglio nel suo lavoro. Nel caso si fosse interessati alla proposta di collaborazione, si può inoltrare il proprio curriculum a Buckingham Palace.

Serena Granato, ilgiornale.it