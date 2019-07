Giffoni, Rai Movie è media partner del Festival

In occasione del 49° Giffoni Film Festival che si svolgerà dal 19 al 27 luglio Rai Movie propone alcuni titoli presentati nelle edizioni precedenti.

Si comincia in prima serata domenica 21 luglio con LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. SPIVET, una favola visionaria e raffinata diretta da Jean-Pierre Jeunet in cui il piccolo inventore del moto perpetuo ritira un prestigioso premio della comunità scientifica. Fra racconto di formazione e critica all’imperativo del successo ad ogni costo, il film trova un miracoloso equilibrio fra commedia e tragedia.

Nella notte di Martedì 23 il cortometraggio CONVITTO FALCONE propone una riflessione sui temi della legalità e della giustizia attraverso i ricordi d’infanzia di un giornalista che torna nella sua scuola in seguito al ritrovamento delle pagelle di Giovanni Falcone.

Mercoledì 24 luglio in terza serata E ORA PARLIAMO DI KEVIN della regista scozzese Lynne Ramsay, con Tilda Swinton e John C. Reilly nei ruoli dei genitori di un enigmatico ragazzo condannato per aver commesso una strage. Durante la notte andrà in onda BISMILLAH di Alessandro Grande, cortometraggio che narra le difficoltà di una fanciulla Tunisina immigrata irregolarmente nell’Italia del terzo millennio.

In terza serata il 26 luglio, l’emozionante NOI SIAMO INFINITO, ritratto sensibile di un gruppo di adolescenti che scoprono il potere dell’amicizia. Interpretato, fra gli altri, da Emma Watson e Logan Lerman, il film segna l’esordio nella regia di Steven Chbosky, che lo ha tratto da un suo romanzo.