Ariadna Romero vivrà a Miami col figlio, la reazione di Pretelli

Ariadna Romero si è trasferita a Miami insieme al figlio. La decisione sembrerebbe essere permanente, portando la showgirl ad allontanarsi da Pierpaolo Pretelli, padre del loro bambino. Ariadna avrebbe raccontato ai followers le motivazioni dietro questa scelta, spendendo due parole anche sull’ex compagno.

Le parole di Ariadna su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi Ariadna, su Instagram, avrebbe ringraziato Pierpaolo per la comprensione dietro la suddetta decisione di trasferirsi: “Un grazie enorme al suo papà per la comprensione. Devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo” sarebbero state le parole della showgirl. Tra i due ci sarebbe comprensione reciproca e Pierpaolo avrebbe capito la scelta di Ariadna. Sono arrivate, inoltre, parole di ringraziamento anche per l’attuale compagna di Pretelli, Giulia Salemi: “Lui e Giulia Salemi sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo“.

A spingere Ariadna a trasferirsi non sarebbe stato un motivo preciso, ma una serie di fattori e considerazioni. A Roma, la showgirl, per occuparsi del bambino, era aiutata dalla madre. Dopo tre anni, tuttavia, quest’ultima ha sentito il bisogno di tornare a Cuba, dove ha la sua vita. Al contempo, sarebbe giunta, nella vita di Ariadna, un’occasione lavorativa in Florida. Ecco quindi che la showgirl ha deciso di partire: “L’unica paura che dobbiamo avere nella vita è rimanere fermi” avrebbe commentato.

A Miami, Ariadna può contare sull’appoggio del padre, della sorella e della famiglia paterna. Sono tutti cittadini americani e, con ogni probabilità, aiuteranno la showgirl con la crescita del bambino. Sul possibile ritorno in Italia, Ariadna non si è sbilanciata, ribadendo di non avere, al momento, una data certa: “In questo momento sto facendo alcune valutazioni. Non so ancora dire una data“.

Ariadna si è allontanata da Pierpaolo, che però ha compreso la sua scelta. Proprio Pretelli, nelle ultime settimane, era stato al centro di numerose voci riguardanti una possibile rottura con Giulia Salemi, sua attuale compagna. Recentemente, attraverso un lungo messaggio su Instagram, Salemi aveva ringraziato il compagno, allontanando una simile ipotesi, per la gioia dei fan.

Per Ariadna Romero invece, sembrerebbe prospettarsi una nuova avventura professionale, stavolta a Miami. Tra le sue più note esperienze televisive in Italia si ricordano la partecipazione all’ottava edizione di Ballando con le Stelle, nel 2012 e la partecipazione alla quattordicesima edizione de l’Isola dei Famosi, nel 2019. Non resta che attendere per scoprire se la showgirl farà ritorno in Italia o deciderà di stanziarsi definitivamente a Miami.