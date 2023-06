Amici 22: Mattia Zenzola svela che cambierebbe una cosa del suo percorso

Il vincitore di Amici 22, il ballerino Mattia Zenzola ha deciso di raccontare sui social l’esperienza nel talent di Maria De Filippi e ha svelato se cambierebbe qualcosa del suo percorso nel programma.

Amici 22, Mattia Zenzola sul suo percorso nel talent: “Mi sarebbe piaciuto…”

Dopo aver abbandonato il programma nella scorsa edizione a causa di un infortunio, Mattia è tornato nel talent a settembre 2022, riuscendo infine a vincere il programma, trionfando contro Angelina Mango. Nella scuola è stato legato alla collega Maddalena Svevi, la quale qualche giorno fa ha espresso la sua opinione sulla loro storia e in che rapporti sono oggi. Sui social, il ballerino di Raimondo Todaro ha rivelato se avrebbe voluto cambiare qualcosa del suo percorso, soprattutto, per quanto riguarda il primo anno trascorso nella scuola di Canale5.

Mattia ha rivelato che, in generale, tutto ciò che ha vissuto ha contribuito a renderlo la persona che è oggi: ogni difficoltà, sfida e problema affrontato è stato per lui un’esperienza importante. Ai suoi followers ha rivelato:

“Bella domanda. Sinceramente no, certo che mi avrebbe fatto piacere continuare il mio percorso lo scorso anno. Però, ad oggi non ho rimpianti. Questo infortunio è stato molto più difficile del previsto, ha interrotto il sogno più bello della mia vita e soprattutto mi ha fatto temere di non poter più tornare a ballare. Ma allo stesso tempo mi ha fatto crescere, mi ha reso ancora più grato alla vita e mi ha dato il coraggio per tornare più forte di prima.”