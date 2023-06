Amici 22: il singolo di Tommy Dali promosso da Ed Westwick di Gossip Girl

Questo 2023 si sta rivelando ricco di sorprese e ci ha permesso di assistere a quello che potremmo definire il cross-over supremo: Amici di Maria De Filippi incontra Gossip Girl! Sembra proprio, infatti, che a Ed Westwick, l’interprete di Chuck Bass, uno dei protagonisti del teen drama, piaccia molto il singolo di Tommy Dali e NDG.

Amici 22, Ed Westwick di Gossip Girl promuove il singolo di Tommy Dali!

Il video è stato postato dall’ex allievo di Amici sui social ed è già diventato virale! Il celebre attore del teen dram Gossip Girl, uno dei protagonisti più amati e odiati dai fan della serie, Ed Westwick si è fatto portavoce di un messaggio per i fan di Amici: il singolo di Tommy Dali è promosso a pieni voti. I due si sono incontrati, casualmente, in occasione della Anthos Graduation Show 2023 e Tommy Dali ha chiesto, non appena ha notato l’attore della serie, un autografo e di scambiare quattro chiacchiere con lui.

Il cantante ne ha anche approfittato per chiedergli di poter promuovere il singolo Miss, in cui duetta insieme a NDG e l’attore non ha saputo dire di no! Cosìm nel video postato, in inglese, Ed Westiwick consiglia a tutti i suoi fan di ascoltare la canzone di Tommy Dali, scatenando la reazione entusiasta del cantante.