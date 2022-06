Tra gli ospiti di Camila Raznovich il premio Oscar Vittorio Storaro

Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Torna “Kilimangiaro estate”, uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana, in onda da domenica 19 giugno in prima serata su Rai 3. Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertire.

Nella prima puntata sono proposti documentari sulla Ruta dei Laghi della Patagonia, sul Madagascar e sulla Cina “on the road”. Il primo ospite della serata sarà il grande Vittorio Storaro, direttore della fotografia vincitore di tre premi Oscar, che racconterà il viaggio di una vita al fianco di Bernardo Bertolucci. Inoltre, la biologa Barbara Mazzolai mostrerà dei robot ispirati alle piante che da queste imparano i comportamenti. E infine, novità di questa edizione, Camila Raznovich metterà insieme una “Strana Coppia”, un dialogo tra due eccellenze di due mondi che apparentemente non hanno nulla in comune. Nel primo appuntamento lo scultore di fama internazionale Jago e l’astrofisico Luca Perri esploreranno il legame profondo che esiste tra arte e scienza.

Novità anche al desk dei viaggiatori. Le autrici prestate alla telecamera, Floriana Pastore e Maria Iodice, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno e faranno delle esperienze in prima persona in Italia: dal ponte tibetano più lungo del mondo in Basilicata, al Whale Watching in Liguria. Questa settimana visiteranno le cascate del Rio Verde tra Abruzzo e Molise.