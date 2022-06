Thor: Love and Thunder vietato ai minori di 13 anni negli Usa. Anche per nudità parziale

Il film atteso per l’8 luglio avrà una valutazione PG-13. Questo non dovrebbe stupire, dato che ogni film MCU è stato classificato in questo modo, tuttavia si tratta della prima volta che un film Marvel viene vietato ai minori di 13 anni dall’MPA perché dotato di “nudità parziale”

“Thor: Love and Thunder” è uno dei film più attesi dell’anno ma chi non ha ancora spento 13 candeline sulla torta non potrà vederlo, almeno negli Stati Uniti.

La pellicola diretta da Taika Waititi, infatti, avrà una valutazione PG-13. Questo non dovrebbe stupire affatto, dato che ogni film MCU è stato classificato in questo modo, tuttavia si tratta della prima volta che un film Marvel viene vietato ai minori di 13 anni dall’MPA perché dotato di “nudità parziale”.



Il film arriverà nelle sale di tutto il mondo l’8 luglio e segna il prossimo ingresso cinematografico nella Fase 4 del MCU, che ha già incluso cinque film e sette serie in streaming, a partire dall’uscita su Disney+ di WandaVision nel gennaio 2021.

Prima di Thor c’è stato Doctor Strange in the Multiverse of Madness (nelle sale due mesi fa).



“Thor: Love and Thunder” è il quarto film standalone, incentrato sul personaggio di Thor (interpretato da Chris Hemsworth, colui al quale si deve la statuaria “parziale nudità” per cui la pellicola è vietata ai minori di 13 anni in USA). Il film è il secondo diretto dal mitico regista di Thor: Ragnarok, Taika Waititi.