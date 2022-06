Leo Gassmann, il nuovo singolo è Lunedì feat. L’ennesimo

Il cantante su Instagram: “Siamo esseri speciali ognuno con le proprie qualità ma le persone che abbiamo accanto non sono nemici, anzi. Sono un occasione per ampliare i nostri orizzonti e rendere quelle qualità ancora più colorate”

Lunedì è il titolo della nuova canzone di Leo Gassmann, al suo fianco L’ennesimo. Nelle scorse ore l’artista, classe 1998, ha pubblicato il brano candidato a diventare uno dei tormentoni dell’estate italiana 2022.

LEO GASSMANN, IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM

Leo Gassmann ha festeggiato l’uscita della canzone raccontandosi ai numerosi follower del suo profilo Instagram. L’artista ha parlato dell’importanza di fare musica e della grande amicizia con L’ennesimo.

Il cantante ha scritto: “Penso che il dovere della musica sia quello di unire l’umanità in un grande abbraccio un po’ come in un quadro di Klimt. La collaborazione tra me e L’ennesimo è frutto di una grande amicizia ma sopratutto di una grande intesa. Entrambi vogliamo portare speranza nei cuori delle persone e rappresentare un antico modo di fare musica”.

Leo Gassman (FOTO) ha poi aggiunto “Parlare, confrontarsi, sostenersi a vicenda è il segreto per rendere la musica un viaggio indimenticabile, un viaggio capace di cambiare le carte in tavola dell’umanità. Abbiamo il diritto di provarci e anche tu che mi stai leggendo hai il potere di farlo, qualunque sia la tua passione”.

In seguito, Leo Gassman ha dichiarato: “Siamo esseri speciali ognuno con le proprie qualità ma le persone che abbiamo accanto non sono nemici, anzi. Sono un occasione per ampliare i nostri orizzonti e rendere quelle qualità ancora più colorate”.

L’artista ha poi parlato del nuovo album in arrivo: “Lunedì ha una sonorità diversa rispetto a quelle alle quali vi ho abituato fino ad oggi ma non è un caso. Quando uscirà il disco capirete”.