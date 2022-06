Driven – Il caso DeLorean, la vera storia

Il film biografico del 2018 racconta l’incredibile vita del fondatore della casa automobilistica omonima

Prendete un’automobile divenuta leggenda (la mitica vettura che viaggia nel tempo di Ritorno al Futuro), il suo ideatore, un imprenditore eccentrico al centro di un’indagine legata al mondo della droga, e un pilota di aerei /agente sotto copertura dell’FBI: avrete così tutti gli ingredienti per una storia tanto assurda, quanto vera. Stiamo parlando di Driven – Il caso DeLorean, film biografico del 2018 diretto da Nick Hamm.

LA TRAMA

Il racconto si sviluppa in California, all’inizio degli anni ‘80. Jim Hoffman (Jason Sudeikis) è un pilota laborioso, padre e marito presente e premuroso. Ma è anche un narcotrafficante! Dopo essere stato scoperto dall’agente dell’FBI Tisa (Corey Stoll), è costretto a trasferirsi in California come agente sotto copertura. La sua vita ricomincia in un ricco quartiere di San Diego, dove stringe amicizia con il suo vicino di casa, il magnate John DeLorean (Lee Pace), inventore dell’omonima casa automobilistica che produsse un solo modello, la DMC-12. La corsa al successo è appena iniziata e i guai sono dietro l’angolo. Il rapporto tra i due diventa così forte che l’imprenditore decide di introdurlo nel suo giro di affari. Solo qui Jim Hoffman si rende conto dei veri piani dell’FBI per smascherare DeLorean. L’agente Tisa è infatti convinta che l’uomo sia coinvolto nel traffico di cocaina insieme a Morgan Hetrick (Michael Cudlitz), ricercato ormai da anni.

IL CAST

Nel cast artistico del lungometraggio statunitense troviamo Jason Sudeikis (Jim Hoffman), Lee Pace (John DeLorean), Judy Greer (Ellen Hoffman), Corey Stoll (Benedict Tisa), Isabel Arraiza (Cristina Ferrare), Michael Cudlitz (Morgan Hetrick), Erin Moriarty (Katy Connors), Justin Bartha (Howard Weitzman), Iddo Goldberg (Roy), Tara Summers (Molly Gibson) e Jamey Sheridan (Bill).

Il regista è Nick Hamm e la sceneggiatura è stata scritta da Colin Bateman. I produttori sono Rene Besson, Walter Josten, Brad Feinstein, Luillo Ruiz e Piers Tempest, mentre le case di produzione coinvolte sono la Tempo Productions, la Pimienta Film Company, la Blue Rider Pictures e la Romulus Entertainment. In Italia Driven – Il caso DeLorean, film drammatico / biografico, è stato distribuito dalla BiM Distribuzione.

LA STORIA VERA DI JOHN DELOREAN

Il protagonista del film è Jim Hoffman ma, in realtà, al centro della storia c’è proprio John DeLorean (Lee Pace). L’imprenditore è nato nel Michigan, il 6 gennaio del 1925. Dopo avere frequentato un master alla Chrysler ed avere lavorato per la Packard, DeLorean si sposta in General Motors, dove rilancia il brand Pontiac, progettando la GTO e la Firebird. Dopo avere quadruplicato le entrate della Chevrolet fonda, nel 1975, la sua casa automobilistica: la DeLorean Motor Company.

Nel 1976 crea la prima e unica automobile della sua azienda: la DMC-12, disegnata da Giorgetto Giugiaro. La DMC-12 è un veicolo sportivo due posti con le portiere ad ala di gabbiano e, nonostante la produzione sia stata di brevissima durata (l’auto era considerata poco potente e dalle basse prestazioni), è diventata famosa per essere stata l’iconica macchina della saga di Ritorno al futuro. Gli Universal Studios sono i proprietari delle due vetture restanti che, di tanto in tanto, vengono esposte o impiegate per altri film. Una terza DeLorean è stata venduta all’asta per 541.200 dollari a dicembre del 2011.