Wanda Nara e Mauro Icardi in Giappone: vacanza senza figli? Il calciatore vola via con la moglie, atterrato a Tokyo, viene accolto come una star.

Sembrano partiti senza figli, Mauro Icardi e Wanda Nara a Tokyo, in Giappone. Tanti scatti a due in Oriente: sono affiatati e felici insieme

Wanda Nara e Mauro Icardi sono volati via dall’Italia. I due hanno scelto una vacanza in Giappone. Atterrati a Tokyo, sono stati travolti dall’affetto dei fan, letteralmente pazzi del calciatore argentino. Sul social condividono alcuni scatti del viaggio, pare proprio che la bionda 32enne e il bomber 26enne siano partiti senza figli al seguito, da veri piccioncini.

Sono in Giappone, tra monumenti e molto altro. Wanda Nara e Mauro Icardi si fanno immortalare davanti al Meiji-Jungu Temple, un Santuario. Tante le foto in cui appaiono rilassati e in piena sintonia. Camminano curiosi per le strade affollate di Tokyo e anche qui scatta subito la foto in coppia.

Non la smettono mai di camminare. Wanda Nara e Mauro Icardi, senza i figli con loro, sono più liberi di muoversi e visitare luoghi interessanti, come il Sensoji Temple ad Asakusa. Lo sportivo è partito facendo ancora slittare l’incontro previsto con l’Inter. Si fermerà in Giappone e non solamente a Tokyo, per un paio di settimane. Vuole rimanere in nerazzurro, ma non ci sono certezze per lui al momento.

La vacanza in Oriente senza figli non sarà di solo relax. La moglie-agente di Maurito, Wanda Nara, in Asia ci è andata anche per lavoro: sarà impegnata pure a girare uno spot pubblicitario. Ma c’è tutto il tempo per divertirsi.

Annamaria Capozzi, Gossip.it