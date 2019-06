«Hunger Games»: arriva il prequel

Il nuovo romanzo tratto dalla saga di Suzanne Collins non vedrà la luce prima del 2020 ma, nel frattempo, la Lionsgate è già al lavoro sull’adattamento al cinema

Il nuovo romanzo tratto dalla saga di Hunger Games vedrà la luce non prima del 2020, sempre per mano dell’autrice Suzanne Collins. La novità è che la Lionsgate ha annunciato di lavorare in contemporanea al suo adattamento cinematografico che, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe uscire poco dopo la pubblicazione del libro. Si tratta di un prequel ambientato sessant’anni prima gli eventi del primo capitolo e, perciò, orfano di Katniss Everdeen, resa celebre grazie all’interpretazione di Jennifer Lawrence sul grande schermo.

Stando a quando si apprende la storia ripartirà dalla decima edizione dei giochi, in una Panem che sta ancora cercando di riprendersi dalla guerra. «Con questo libro volevo esplorare le condizioni della natura, chi siamo e cosa per noi è necessario per garantire la nostra sopravvivenza. Il periodo della ricostruzione, dieci anni dopo la guerra, viene di solito definito quello dei Giorni Oscuri, è il momento in cui il paese di Panem cerca di rialzarsi. Fornisce un terreno fertile per i personaggi, che affrontano queste domande e perciò definiscono il proprio modo di concepire l’umanità», sono le prime parole della scrittrice.

A fronte del successo dei film precedenti – 694 milioni di dollari per Hunger Games (2012), 865 per Hunger Games – La ragazza di fuoco (2013), 755 per Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 (2014) e 653 per Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 (2015) – era inevitabile che il presidente di Lionsgate Joe Drake decidesse di riprendere in mano la saga. Il dubbio di molti, però, è un altro: riuscirà il nuovo capitolo ad attirare i fan al cinema pur non contando più sulla presenza della Lawrence, vero volto del franchise? Staremo a vedere.

Mario Manca, Vanity Fair