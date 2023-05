Weekend: cinque regole per goderselo fino in fondo

Weekend, i due giorni più preziosi che non vediamo l’ora di vivere. E’ un fatto che dopo le fatiche e lo stress accumulato, il fine settimana è il miraggio a cui tendere anche se poi, piuttosto che riposare, viene dedicato alle mille cose da fare in casa, oppure lasciandosi andare a qualche piccola trasgressione, come tirare tardi la notte, oppure ancora lo si passa fagocitati dalle feste di fine anno e dalle estenuanti gare sportive dei figli. Sono parecchi gli errori che fanno arrivare al lunedì ancora più stanchi di prima, ma rimediare si può: ecco come!

Lo chiamano Social jet lag, quel fenomeno per cui il nostro orologio biologico vorrebbe una cosa, mentre quello sociale ne impone un’altra. Per rientrare in ufficio dopo il weekend riposati e pieni di energia, ecco qualche consiglio utile per evitare errori che fanno iniziare la settimana quasi desiderando di rimettersi seduti alla scrivania, di portare i figli a scuola o di dedicarsi alle faccende domestiche.

1 – NIENTE STRAORDINARI: il lavoro straordinario è severamente vietato. In un mondo in cui siamo sempre connessi, leggere le email, rispondere alle chiamate e rendersi disponibili è diventata un’abitudine. Ovviamente, le emergenze vanno gestite, ma non bisogna dimenticare che molti manager delle grandi aziende multinazionali o alcuni dei potenti del mondo, secondo le dichiarazioni rilasciate in qualche intervista, sostengono di non lavorare nel weekend, ma al contrario di concedersi qualche ora di meritato riposo. Se necessario, meglio far tardi dal lunedì al venerdì, ma il sabato e la domenica bisogna staccare la spina e fare il pieno di energia positiva.

2 – DORMITONA SI’, MA… I bioritmi non vanno trascurati. Anche se abbiamo dormito poco durante la settimana, recuperare le ore di sonno perse con sonni epici da dodici ore il sabato o la domenica purtroppo non regala grandi risultati. Per una ripresa ottimale, meglio puntare la sveglia non troppo dopo l’orario consueto e organizzarsi in modo tale che le serate siano piacevoli, pur senza fare eccessivamente tardi la notte.

3 – NO ALLA SINDROME DI CENERENTOLA: volendo stilare la lista dei lavori di casa da fare nel weekend, ci si potrebbe spaventare dalla lunghezza. Sicuramente tra spesa, pulizie e lavatrici arretrate, è quasi impossibile ricavare del tempo per fare altro. Passare il fine settimana in tuta da casa tra stracci e detersivi non concede di riposare e di tirare meritatamente il fiato: è invece molto più efficace dedicare una mezz’ora extra ogni sera della settimana per portarsi avanti con le faccende domestiche in modo da poter trascorrere il sabato e la domenica in attività piacevoli e rilassanti, in coppia, in famiglia o con gli amici.

4 – EVITA GLI ECCESSI (ALIMENTARI): un po’ di sana trasgressione nel weekend ci sta, lo rende anche più eccitante. Tuttavia, c’è trasgressione e trasgressione: quella alimentare, per esempio, andrebbe decisamente evitata. Vero è che nel fine settimana le occasioni per mangiare fuori casa sono tante e diventa naturale concedersi qualche drink in più con gli amici, godersi un aperitivo o una cena al ristorante o un ricco pranzo della domenica. Se però si è a dieta, non ha senso essere rigorosi dal lunedì al venerdì per poi dimenticare tutto nel weekend: se si passano due giorni a rimpinzarsi di cibo, il rischio di compromettere tutti i risultati ottenuti è altissimo. Il consiglio? Puntare alla gratificazione con un goloso dessert o un paio di buoni bicchieri di vino (meglio se rosso), godendosi le occasioni di stare fuori e divertirsi senza troppi pensieri.

5 – DIMENTICA I SOCIAL: siamo sempre connessi, indissolubilmente legati al nostro smartphone, curiosi di sfrugugliare tra le storie di Instagram e Facebook, ascoltando qualche podcast o intrattenendosi con i video sulle tante piattaforme, ma è ormai chiaro che tutto questo comporta una serie di effetti collaterali negativi. Evitare di guardare continuamente il cellulare è dura, ma si può provare ugualmente a staccarsi dal web almeno per qualche ora, magari optando per un’astinenza pomeridiana, o che sia anche solamente di un’oretta per disintossicarsi dallo schermo e stare all’aria aperta: un tempo perfetto da dedicare completamente alle persone care. È una sfida, certo, ma potrebbe risultare più facile di quanto non si pensi.