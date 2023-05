Laura Pausini e il maltempo in Emilia Romagna: “In ansia per la mia regione e la mia famiglia”

Laura Pausini, nata e cresciuta in provincia di Ravenna, ha condiviso nelle storie di Instagram un messaggio di solidarietà verso la popolazione dell’Emilia Romagna colpita dal maltempo.

“Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini”, ha scritto.

Il messaggio social Laura Pausini aveva precedentemente condiviso un post del suo Comune che metteva all’erta la popolazione sulle possibili conseguenze dei temporali sul paese. E poi ha voluto esprimere la sua preoccupazione mettendosi a disposizione in qualche modo ed essere d’aiuto.

“Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forli’ (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati)” racconta la cantante, lanciando un appell alle autorità e alle istituzioni: “A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana. Grazie”.

Il compleanno Il giorno prima, il 16 maggio, Laura Pausini ha compiuto 49 anni, e ha condiviso su Instagram alcuni momenti della sua festa di compleanno. “Compleanni alternativi… Tanti auguri a me!”, ha scritto a corredo delle foto dei festeggiamenti con alcuni suoi collaboratori. La cantante ha anche postato uno scatto con il marito Paolo Carta, con il quale è convolata a nozze a marzo, e la loro figlia Paola, scrivendo a corredo: “Ogni famiglia è così importante quando si basa sull’amore”.