Cannes 76: applausi per Johnny Depp, Michael Douglas mattatore

Ovazioni dalla folla per il ritorno in pubblico da attore per Johnny Depp, re Luigi XV nel film “Jeanne du Barry” di Maiwenn che ha aperto il Cannes 76. E interminabile standing ovation con applausi per Michael Douglas, Palma d’oro onoraria. Le temute contestazioni per la cerimonia di apertura non ci sono state e tutto è filato liscio tra foto memorabili, parterre de roi e solito glamour.

Ritorno da re per Johnny Depp Sul red carpet folla in delirio quando dalla macchina scura è sceso Johnny Depp, l’ex Pirata dei Caraibi che interpreta un malinconico ma innamorato Luigi XV in “Jeanne du Barry”. Capelli raccolti con il codino, orecchini, anelli e bracciali, fazzoletto bianco nella giacca, occhiali scuri, palesemente teso per la reentrée, ma vista l’accoglienza anche rincuorato. La sua regista Maiwenn lo ha preso per mano e così hanno fatto l’ingresso in sala.

Il film d’apertura Il film è dedicato alla famosa preferita di Luigi XV, interpretato dalla stessa regista Maïwenn e con il valore aggiunto di un Johnny Depp che torna per la prima volta sullo schermo dopo il processo contro l’ex moglie Amber Heard. Tra dramma, commedia e melò, la pellicola racconta in fondo una storia d’amore e di passione dentro le ferree regole dell’etichetta regale che cadono una a una.

Star sul red carpet Sulla Montee des Marches spiccavano Uma Thurman con il mantello rosso da regina, Helen Mirren regina di ghiaccio come Elsa di Frozen, Emmanuelle Beart fatale in nero e bianco con cappello a larghe tese. Un parterre sfavillante. In blu lungo Catherine Deneuve, mamma della madrina, e soprattutto volto del poster di Cannes 2023. Dopo la cerimonia e il film, il bel mondo del cinema è andato a far festa all’hotel Carlton, riaperto dopo due anni di restauri.

La Palma d’Oro d’onore a Douglas Michael Douglas è stato il mattatore della cerimonia di apertura del festival dichiarata aperta da Catherine Deneuve, venuta a salutare il coetaneo sul palco e a pronunciare parole sensibili di solidarietà sull’Ucraina. “Dannazione, sono più vecchio del festival di Cannes” ha detto Michael Douglas, 78 anni, con gli occhi lucidi di lacrime quando la madrina Chiara Mastroianni lo ha invitato sul palco e Uma Thurman ha chiamato l’attore “stella eterna e luminosa”. Sul red carpet attore era accompagnato dalla moglie, l’attrice Catherine Zeta-Jones, e dalla loro figlia Carys. “Ci sono centinaia di festival in tutto il mondo, ma c’è solo un Cannes”, ha detto l’attore hollywoodiano, spiegando: “È un piacere venire qui, tra tutte queste persone che vengono per amore del cinema. Abbiamo avuto una epidemia terribile, come una guerra, e tutti voi, la folla di questo festival ci dimostra che il cinema può trascendere i limiti e unire gli esseri umani, tutto il mondo è qui, ed è un privilegio essere tra voi”, ha aggiunto, ringraziando il delegato generale Thierry Fremaux per la clip che gli ha ricordato la sua carriera e la sua storia di attore cominciata studiando nel Connecticut.