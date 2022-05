Rai Radio 3: Selvatico sacro. Improvvisazioni a tre voci

In diretta dall’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino con Mariangela Gualtieri, Paolo Fresu e Uri Caine

Rai Radio3, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, propone “Selvatico sacro. Improvvisazioni a tre voci”, un evento speciale dal vivo che vede tre esperienze umane e artistiche unirsi per riflettere sul filo rosso del Salone attraverso la musica e la poesia.



L’idea è quella di fondere le parole della poetessa Mariangela Gualtieri, che andranno in scena attraverso la sua voce, e la musica del trombettista Paolo Fresu e del pianista Uri Caine, tutti in diretta. Tre artisti che sperimentano un progetto ideato e proposto da Radio 3. A unirli c’è l’uso della voce come suono e la ricerca di un altrove musicale comune proponendo un reading poetico inedito per raccontare, e reinterpretare, il cuore selvaggio del poeta. Il Direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia ha collaborato con entusiasmo al progetto e parteciperà alla serata, insieme al grande scrittore indiano Amitav Ghosh.